BBVA supera 1 milione di clienti in Italia a cinque anni dal lancio della banca digitale

(Teleborsa) - BBVA supera il milione di clienti in Italia in occasione del quinto anniversario del suo ingresso nel mercato retail del Paese. La banca spagnola tiene a ribadire il proprio impegno di lungo periodo nel mercato italiano, dove è attiva anche con un'importante attività di investment banking (CIB), attraverso cui affianca le grandi imprese italiane nei loro piani di crescita ed espansione internazionale.



"Abbiamo raggiunto il milione di clienti in Italia, un risultato che dimostra il successo del nostro modello di banca 100% digitale - ha dichiarato Carlos Torres Vila, Presidente di BBVA - Ora si apre per noi una nuova fase in Italia, in cui l'obiettivo è diventare la banca principale dei nostri clienti e rafforzare la relazione con loro. Il nostro impegno verso l'Italia è di lungo periodo e vogliamo continuare a crescere nel Paese".



La proposta di BBVA Italia abbina una remunerazione dei depositi e promozioni di cashback sulle carte a un'offerta completa che comprende finanziamenti, carte di credito, prestiti personali, mutui e soluzioni di risparmio e investimento, tra cui fondi comuni ed ETF.



"Il nostro vero successo sta nella qualità delle relazioni che stiamo costruendo con i nostri clienti in Italia - ha sottolineato Walter Rizzi, Head of Digital Banking di BBVA Italia - Chi sceglie BBVA Italia resta con noi e ci affida sempre di più la gestione delle proprie finanze quotidiane, dei propri risparmi e, attraverso mutui e prestiti, dei propri progetti di vita".



L'esperienza italiana ha fatto da apripista per l'espansione di BBVA in Germania, dove il Gruppo ha lanciato il proprio modello di banca digitale nel giugno 2025, superando i 100.000 clienti in meno di un anno di attività. "Le nostre banche digitali stanno ottenendo un ottimo riscontro in Italia e in Germania, dove BBVA offre l'innovazione e la praticità delle neobanche unite alla solidità, alle garanzie e alla varietà di prodotti di una banca con quasi 170 anni di storia e 80 milioni di clienti nel mondo. Ora siamo concentrati sul consolidamento dell'attività in questi due mercati, con l'obiettivo di raggiungere una crescita sostenibile e redditizia", ha dichiarato Murat Kalkan, Global Head Digital Banks di BBVA.

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