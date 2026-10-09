Revolut raggiunge 6 milioni di clienti in Italia: si conferma quarto mercato più grande

Raddoppiato il numero di clienti che riceve lo stipendio su Revolut

(Teleborsa) - Revolut ha superato i 6 milioni di clienti in Italia, registrando un incremento di 1 milione di utenti da quando ha raggiunto il traguardo dei cinque milioni all'inizio di quest'anno. Revolut ha così oltrepassato il 10% di penetrazione del mercato in Italia, che si conferma il suo quarto mercato al mondo per numero di clienti.



Il numero di clienti italiani che ricevono lo stipendio direttamente su Revolut è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno, mentre i risparmi custoditi dagli italiani su Revolut superano ora gli 1,2 miliardi di euro, una cifra quasi quattro volte superiore a quella di un anno fa. Revolut ha inoltre continuato a localizzare la propria offerta in base alle esigenze dei clienti italiani. Nel corso del 2026, la banca ha ampliato i servizi bancari quotidiani disponibili a livello locale, introducendo il pagamento delle imposte tramite modello F24 e l'integrazione del sistema SEDA, consentendo così ai clienti di gestire un maggior numero di impegni finanziari ricorrenti direttamente dal proprio conto Revolut.



"Raggiungere sei milioni di clienti in così poco tempo conferma la forte domanda di Revolut in Italia - ha dichiarato Nicola Vicino, General Manager di Revolut Bank UAB, Succursale Italiana - Stiamo anche assistendo a una crescita eccezionale nel modo in cui i clienti utilizzano i nostri servizi, dall’accredito dello stipendio ai risparmi. Ma la nostra ambizione va ben oltre: vogliamo che Revolut diventi la prima banca in Italia e continueremo ad ampliare la nostra offerta locale per raggiungere questo obiettivo".



La crescita sta accelerando anche tra le aziende italiane. Revolut Business serve ora oltre 62.000 aziende in Italia, registrando un incremento del 36% su base annua e rendendo l'Italia il suo secondo mercato più grande dopo il Regno Unito. Nell'ultimo anno, l'Italia ha acquisito più clienti Revolut Business di qualsiasi altro mercato dell'Unione Europea, grazie a un numero crescente di aziende che utilizzano Revolut per pagamenti, cambio valuta, gestione delle spese e tesoreria. Revolut ha continuato ad ampliare la propria offerta Business a livello locale, introducendo il pagamento dei modelli F24 e, più di recente, i conti deposito aziendali, con un tasso di interesse annuo lordo promozionale del 3,5% per i nuovi clienti idonei.



La prossima fase di crescita sarà sostenuta anche dalla recente nomina di Álvaro Alberdi a Head of Business Growth per il Sud Europa e l'America Latina, con il compito di guidare le strategie di acquisizione, le partnership e il go-to-market in tutta la regione, compresa l'Italia.

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