Milano 17:35
48.559 +0,36%
Nasdaq 18:43
29.078 +0,41%
Dow Jones 18:43
52.376 -0,93%
Londra 17:40
10.690 -0,32%
Francoforte 17:35
25.182 -0,75%

Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,75%

Il DAX archivia la giornata a 25.181,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,75%
Ribasso per Francoforte, in flessione dello 0,75%, termina le contrattazioni a 25.181,65 punti.
Condividi
```