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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,18%)
Il DAX passa di mano in avvio a 25.325,58 punti
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23 ottobre 2026 - 09.04
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