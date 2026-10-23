Milano 22-ott
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Nasdaq 22-ott
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Dow Jones 22-ott
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Londra 22-ott
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Francoforte 22-ott
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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,18%)

Il DAX passa di mano in avvio a 25.325,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,18%)
Debole l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,18%, dopo aver iniziato a 25.325,58 punti.
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