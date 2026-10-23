Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
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Dow Jones 22-ott
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Londra 22-ott
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Francoforte 22-ott
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Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,58%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 23.066,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,58%
Hong Kong conclude in progresso dello 0,58%, archiviando la sessione a 23.066,79 punti.
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