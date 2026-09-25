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Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,13%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 30.517,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,13%)
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,13%, a quota 30.517,46 in apertura.
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