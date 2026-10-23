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Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,36%
Il FTSE MIB termina gli scambi a 48.558,86 punti
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23 ottobre 2026 - 17.39
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Milano allunga timidamente il passo dello 0,36% e chiude a 48.558,86 punti.
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