Milano 17:35
48.559 +0,36%
Nasdaq 18:44
29.085 +0,44%
Dow Jones 18:44
52.381 -0,92%
Londra 17:40
10.690 -0,32%
Francoforte 17:35
25.182 -0,75%

Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,36%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 48.558,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,36%
Milano allunga timidamente il passo dello 0,36% e chiude a 48.558,86 punti.
Condividi
```