BTP Valore, la prima emissione "doppia" si chiude a 16,6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Si è chiuso a quota 16,6 miliardi di euro
il collocamento doppio BTP Valore e BTP Valore Insieme
, in attesa di sapere se il Tesoro aumenterà leggermente le cedole garantite.
Dopo i 4,6 miliardi di euro collocati lunedì, i 4 miliardi di euro di martedì, i 3,5 miliardi di euro di mercoledì e i 2,8 miliardi di euro di giovedì, la giornata di venerdì (l'emissione ha chiuso alle 13) si è chiusa con oltre 1,7 miliardi di euro
. In particolare, oggi il BTP Valore (con cedole trimestrali a tassi crescenti) ha segnato 1.217 milioni di euro (43 mila contratti) e il BTP Valore Insieme (con unica cedola alla scadenza) è arrivato a 504 milioni di euro
(21 mila contratti).
La nuova emissione è arrivata dopo i 112,6 miliardi di euro raccolti dalle sette precedenti
, compreso il BTP Più di febbraio 2025, che fa parte della stessa famiglia. Il record resta la terza emissione di marzo 2024, con 18,3 miliardi di euro. Le ultime due si erano attestate su livelli più bassi ma stabili: 16,6 miliardi a ottobre 2025 e 16,2 miliardi a marzo 2026.
Il BTP Valore
prevede cedole con il cosiddetto meccanismo "step-up"
: 3,70% per il 1° e 2° anno; 4,10% per il 3° e 4° anno; 4,70% per il 5° anno. Il BTP Valore Insieme
avrà un tasso minimo garantito del 22,25%
corrisposto alla fine dei 5 anni, insieme al rimborso del capitale investito. I tassi rappresentano un minimo garantito, in quanto potranno, al termine del collocamento, essere rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato odierne.
I titoli potranno essere ceduti durante i 5 anni alle condizioni di mercato, ferma restando la garanzia del rimborso a scadenza dell'intero capitale investito. Prevista la consueta tassazione agevolata
sui rendimenti fissata, come per tutti i titoli di Stato, al 12,5%, nonché l'esenzione dalle imposte di successione e l'esclusione dal calcolo ISEE
fino a 50.000 euro, inteso come ammontare complessivo di titoli di Stato detenuti in portafoglio.