FiberCop porta la fibra ottica fino a casa a Fonte (Treviso)

(Teleborsa) - FiberCop avvia, in sinergia con l'Amministrazione comunale, i lavori per la nuova rete in fibra ottica fino alle abitazioni (FTTH) nel territorio di Fonte, in provincia di Treviso. Gli interventi, promossi e interamente finanziati da FiberCop, partiranno tra autunno e inverno e interesseranno la maggior parte del territorio comunale, raggiungendo abitazioni, negozi e attività produttive, compresa la zona industriale.



La rete potrà raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo, abilitando streaming in 4K, smart working, telemedicina e servizi digitali per la gestione di traffico, illuminazione pubblica e monitoraggio ambientale. Dove possibile saranno usate infrastrutture esistenti, mentre i nuovi scavi adotteranno tecniche a basso impatto, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri.



"Portare la vera fibra a Fonte era uno degli obiettivi del nostro programma", ha commentato il sindaco Matthew Sommadossi. "La rete non la realizza il Comune, ma in questi anni abbiamo lavorato perché il nostro paese fosse raggiunto il prima possibile e adesso seguiremo da vicino i cantieri. Una connessione veloce e stabile è ormai un servizio essenziale." Per Gianni Crocetti, responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop, "la disponibilità di un'infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini".

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