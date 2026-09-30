Eni, acquistate 3,14 milioni di azioni nella seconda tranche del buyback

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra il 22 e il 25 settembre 2026 sull'Euronext Milan, complessivamente 3.144.244 azioni proprie, pari allo 0,10% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 23,8531 euro per azione, per un controvalore complessivo di 74.999.852,01 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito della seconda tranche del programma di buyback deliberato dall'Assemblea del 6 maggio 2026, finalizzata a riconoscere agli azionisti una remunerazione ulteriore rispetto alla distribuzione dei dividendi, deliberata dalla medesima Assemblea.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, Eni ha acquistato 73.139.727 azioni proprie, pari al 2,42% del capitale sociale, per un controvalore di 1.654.915.681,54 euro.



Considerando le azioni già in portafoglio e gli acquisti effettuati, la Società del Cane a sei zampe detiene 159.967.834 azioni proprie, corrispondenti al 5,28% del capitale sociale.











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