Eni, nuovi acquisti di azioni proprie per 100 milioni di euro

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra il 12 e il 16 ottobre 2026, complessivamente 3.901.540 azioni proprie, pari allo 0,13% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 25,6309 euro per azione, per un controvalore pari a 99.999.903,86 euro.



Gli acquisti rientrano nella seconda tranche del programma di buyback deliberato dall'assemblea del 6 maggio 2026, finalizzato a riconoscere agli azionisti un'ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione dei dividendi.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, la Società del Cane a sei zampe ha acquistato un totale di 85.258.112 azioni proprie, pari al 2,82% del capitale, per un controvalore di 1.954.915.380,14 euro.



Considerando anche le azioni già in portafoglio, Eni detiene complessivamente 172.086.219 azioni proprie, pari al 5,68% del capitale sociale.











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