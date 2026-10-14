Eni prosegue il buyback e raggiunge il 5,55% del capitale sociale

(Teleborsa) - Eni ha acquistato, tra il 5 e il 9 ottobre 2026, complessivamente 4.079.351 azioni proprie, pari allo 0,13% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 24,5137 euro per azione e per un controvalore pari a 99.999.853,56 euro.



Gli acquisti rientrano nella seconda tranche del programma di buyback deliberato dall'assemblea del 6 maggio 2026, finalizzato a riconoscere agli azionisti un'ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione dei dividendi.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, la Società del Cane a sei zampe ha acquistato complessivamente 81.356.572 azioni proprie, pari al 2,69% del capitale, per un controvalore di 1.854.915.476,28 euro.



Considerando anche le azioni già in portafoglio, Eni detiene complessivamente 168.184.679 azioni proprie, pari al 5,55% del capitale sociale.







Condividi

```