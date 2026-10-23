Londra: nuovo spunto rialzista per Anglo American
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società mineraria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.
La tendenza ad una settimana di Anglo American è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Anglo American suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,76 sterline con tetto rappresentato dall'area 37,09. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 36,61.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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