Londra: nuovo spunto rialzista per Anglo American

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società mineraria , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.



La tendenza ad una settimana di Anglo American è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Anglo American suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,76 sterline con tetto rappresentato dall'area 37,09. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 36,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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