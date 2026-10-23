Londra: calo per Fresnillo

(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale dell'argento , che tratta con una perdita dell'1,95%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Fresnillo rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Fresnillo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 23,95 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24,45. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 23,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```