Madrid: scambi in positivo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Bene il leader mondiale dell'acciaio , con un rialzo dell'1,82%.



La tendenza ad una settimana di ArcelorMittal è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società mineraria , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 52,9 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 54,46. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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