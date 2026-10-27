Madrid: scambi in positivo per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Bene il leader mondiale dell'acciaio, con un rialzo dell'1,82%.
La tendenza ad una settimana di ArcelorMittal è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società mineraria, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 52,9 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 54,46. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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