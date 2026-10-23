Safran, ricavi 9 mesi salgono a 26,6 miliardi di euro con crescita nel settore difesa

(Teleborsa) - Safran , colosso francese dell'aerospazio e della difesa, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi che hanno raggiunto i 26.574 milioni di euro, in crescita del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Su base organica, le vendite sono aumentate di 4.040 milioni di euro (+17,9%), riflettendo una crescita trasversale in tutte le divisioni; in particolare, si sono distinte le divisioni Propulsione (con un incremento, in dollari, del 23,9% per i ricambi e del 32,5% per i servizi, oltre a una crescita del 26% nelle consegne di motori LEAP, che hanno raggiunto le 1.565 unità) ed Equipaggiamenti & Difesa. Le variazioni nel perimetro di consolidamento hanno generato un impatto positivo pari a 570 milioni di euro. L'effetto valutario negativo di 657 milioni di euro riflette l'impatto della conversione dei ricavi denominati in dollari.



Nel terzo trimestre, i ricavi si sono attestati a 9.003 milioni di euro, con un incremento del 14,7% rispetto al terzo trimestre del 2025 (+13,4% su base organica).



"Nel terzo trimestre, Safran ha registrato ancora una volta una solida crescita dei ricavi, pari al 15%, che riflette una domanda vivace sia nel settore delle apparecchiature originali (OE) per l'aviazione civile, sia in quello dei relativi servizi - ha commentato il CEO Olivier Andriès - Stiamo compiendo progressi significativi nell'incremento della produzione dei motori LEAP, grazie al miglioramento delle condizioni della catena di fornitura. I ricambi per motori civili continuano a registrare ottime performance, trainati dai costanti investimenti delle compagnie aeree nella manutenzione; ciò conferma la nostra previsione di un mercato post-vendita solido e duraturo. Nel comparto difesa, le nostre attività beneficiano di dinamiche di mercato favorevoli e stiamo potenziando le nostre capacità produttive in vista di una crescita futura".



"Guardando al futuro, pur in un contesto caratterizzato da incertezze, siamo fiduciosi nella capacità di Safran di mantenere gli impegni assunti per il 2026 e di accelerare la produzione, sia nel settore civile che in quello della difesa", ha aggiunto.



Safran conferma le previsioni per l'intero esercizio 2026, in linea con la revisione al rialzo effettuata a luglio: ricavi in incremento a un tasso mid-teens); risultato operativo ricorrente tra 6,4 e 6,5 miliardi di euro; Free Cash Flow tra 4,7 e 4,9 miliardi di euro, cifra che include un impatto negativo stimato di circa 500 milioni di euro derivante dall'addizionale sull'imposta sulle società in Francia, e che resta soggetta al calendario di alcuni pagamenti anticipati nonché alle tempistiche di pagamento da parte dei clienti statali.



(Foto: Copyright Eric Drouin / Safran - SAF2015_0161280)

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