Milano 11:15
48.120 -0,54%
Nasdaq 22-ott
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Dow Jones 22-ott
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Unione Europea, PMI composito in ottobre

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Unione Europea, PMI composito in ottobre
Unione Europea, PMI composito in ottobre pari a 51,9 punti, in calo rispetto al precedente 53,1 punti (la previsione era 52,7 punti).
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