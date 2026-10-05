Appuntamenti macroeconomici: settimana del 5 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 05/10/2026
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 35,3 punti; preced. 35,5 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 53 punti; preced. 51,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 53,1 punti; preced. 52 punti)
10:30 Unione Europea: Indice Sentix (atteso 4,5 punti; preced. 5,1 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (preced. 5,8%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,9%; preced. 1,6%)
15:45 USA: PMI composito (atteso 58,4 punti; preced. 56 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 58,7 punti; preced. 56,5 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 55,7 punti; preced. 55,4 punti)
Martedì 06/10/2026
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso -0,9%; preced. 2,5%)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 2,3%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,6%)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -89,8 Mld $; preced. -88,6 Mld $)
Mercoledì 07/10/2026
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 118,1 punti; preced. 117,7 punti)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. -1,1%)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -6,5 Mld Euro; preced. -6,7 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -4,7 Mld Euro)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -6%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 922K barili)
Giovedì 08/10/2026
01:50 Giappone: Partite correnti (preced. 2.989 Mld ¥)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 19,2 Mld Euro; preced. 21,3 Mld Euro)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 195K unità; preced. 197K unità)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 0,8%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 64 Mld piedi cubi)
Venerdì 09/10/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. 0,5%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 0%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. 0,7%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48,1 punti; preced. 48,1 punti)
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