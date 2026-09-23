Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

Appuntamenti macroeconomici del 23 settembre 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 23 settembre 2026
(Teleborsa) -
Mercoledì 23/09/2026
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52,6 punti; preced. 52,7 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,7 punti; preced. 52 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,5 punti; preced. 51,6 punti)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -4,1%)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 53,6 punti; preced. 53,9 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 56 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 56 punti; preced. 56,5 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -600K barili; preced. -640K barili)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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