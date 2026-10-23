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PMI manifatturiero Unione Europea in ottobre
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23 ottobre 2026 - 10.25
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PMI manifatturiero in ottobre pari a 52,4 punti
, in calo rispetto al precedente 52,8 punti (la previsione era 52,7 punti).
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