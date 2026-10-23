Milano 11:14
48.127 -0,53%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
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Londra 11:13
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Francoforte 11:13
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PMI manifatturiero Unione Europea in ottobre

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PMI manifatturiero Unione Europea in ottobre
Unione Europea, PMI manifatturiero in ottobre pari a 52,4 punti, in calo rispetto al precedente 52,8 punti (la previsione era 52,7 punti).
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