Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Unione Europea, PMI manifatturiero in settembre

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Unione Europea, PMI manifatturiero in settembre
Unione Europea, PMI manifatturiero in settembre pari a 52,7 punti, invariato rispetto al precedente (la previsione era 52,6 punti).

(Foto: © senoldo/123RF)
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