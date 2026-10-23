Volvo Group, vendite e risultato operativo salgono meno delle attese nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Volvo Group , multinazionale svedese specializzata nella produzione di veicoli industriali e commerciali pesanti, ha comunicato che nel terzo trimestre del 2026 le vendite nette sono aumentate dell'8%, attestandosi a 119,5 miliardi di SEK (vs 110,7 di un anno fa e 124,3 miliardi attesi dagli analisti secondo un consensus IBES). La crescita organica delle vendite è stata pari al 7%.



Il risultato operativo rettificato è stato pari a 14.693 milioni di SEK (vs 11.707 di un anno fa e 15.034 attesi dagli analisti secondo un consensus IBES), corrispondente a un margine operativo rettificato del 12,3% (vs 10,6); nel terzo trimestre del 2026, dal risultato operativo rettificato sono stati esclusi costi per 339 milioni di SEK, mentre nel terzo trimestre del 2025 era stato escluso un effetto positivo pari a 811 milioni di SEK. Il risultato operativo reported è stato pari a 14.354 milioni di SEK (vs 12.517), corrispondente a un margine operativo del 12% (vs 11,3%). L'utile per azione è stato pari a 5,29 SEK (vs 3,71).



"L'andamento positivo delle performance di Volvo Group è proseguito nel terzo trimestre - afferma il CEO Martin Lundstedt - Abbiamo registrato vendite nette pari a 119,5 miliardi di SEK, con una crescita organica del 7%. Le vendite di veicoli sono aumentate dell'8%, mentre quelle di servizi hanno segnato una crescita organica del 5%. Abbiamo mantenuto una buona redditività, con un risultato operativo rettificato di 14,7 miliardi di SEK e un margine operativo rettificato del 12,3%, grazie all'impegno costante in tutto il Gruppo. Il flusso di cassa operativo delle attività industriali è migliorato, raggiungendo i 7,2 miliardi di SEK".

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