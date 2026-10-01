McCormick conferma guidance dopo vendite sopra le attese nel terzo trimestre

(Teleborsa) - McCormick , colosso statunitense del settore degli aromi e dei sapori, ha chiuso il terzo trimestre (al 31 agosto 2026) con vendite nette in aumento del 17,4% nel terzo trimestre (a 2,02 miliardi di dollari contro attese di 1,98 miliardi secondo dati LSEG), includendo un impatto favorevole dello 0,9% derivante dai tassi di cambio. La crescita organica delle vendite è stata dell'1,9%.



Il reddito operativo è stato pari a 217 milioni di dollari, rispetto ai 289 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito operativo rettificato è stato pari a 359 milioni di dollari, rispetto ai 294 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile per azione è stato di 0,36 dollari nel terzo trimestre, rispetto agli 0,84 dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile per azione rettificato è stato di 0,86 dollari, rispetto agli 0,85 dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.



Per l'anno fiscale 2026, McCormick ha confermato le previsioni relative alla crescita delle vendite nette, al reddito operativo rettificato e all'utile per azione rettificato. Inoltre, prosegue secondo i piani nell'integrazione relativa alla proposta di aggregazione con Unilever Foods e resta fiduciosa di poter conseguire i benefici strategici e finanziari previsti, incluso un significativo incremento dell'utile per azione dopo la chiusura dell'operazione.



"I risultati del terzo trimestre dimostrano la resilienza e le prestazioni distintive del nostro modello di business incentrato sugli aromi in un contesto operativo dinamico - ha commentato il CEO Brendan Foley - Abbiamo registrato una forte crescita delle vendite, inclusa una crescita organica in tutto il nostro portafoglio globale di aromi, espandendo al contempo i margini di profitto. Iniziative rigorose di produttività hanno contribuito a compensare l'aumento dei costi delle materie prime e dei trasporti, sostenendo l'espansione dei margini e consentendo di continuare a investire nei nostri marchi per promuovere una crescita redditizia a lungo termine. Nel complesso, le prestazioni hanno rispecchiato il solido contributo dell'attività di base e l'apporto derivante dall'acquisizione di McCormick de Mexico, la cui integrazione è stata sostanzialmente completata".



"Guardando al futuro, il nostro profilo di marginalità rafforzato e la disciplina operativa ci pongono nelle condizioni ideali per continuare a investire nei nostri marchi, nelle nostre competenze e nell'innovazione, al fine di sostenere la crescita organica delle vendite e generare valore a lungo termine per gli azionisti - ha aggiunto - La posizione di vantaggio delle nostre categorie, unita alle solide performance registrate dall'inizio dell'anno - tra cui una buona crescita organica, l'espansione dei margini e una solida generazione di cassa - ci rende fiduciosi nella nostra capacità di raggiungere gli obiettivi previsti per il 2026".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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