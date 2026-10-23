Electrolux registra una perdita nel terzo trimestre a causa di costi elevati e dazi USA

(Teleborsa) - Electrolux , multinazionale svedese che opera nella produzione di elettrodomestici per la casa e per un uso professionale, ha comunicato che le vendite nette sono aumentate a 33.919 milioni di SEK (vs 32.318 un anno fa) nel terzo trimestre 2026, con una crescita organica del 3,5% (vs 4,6). Tutte le regioni hanno contribuito alla crescita, trainate principalmente dall'aumento dei volumi di vendita in Europa, Medio Oriente e Africa, Asia-Pacifico (EMEA APAC) e America Latina, oltre che da un andamento positivo dei prezzi in Nord America.



Il risultato operativo, al netto delle voci non ricorrenti, è stato pari a 912 milioni di SEK (vs 890 di un anno fa e 867 milioni attesi dagli analisti, secondo un consensus elaborato dall'azienda), corrispondente a un margine del 2,7% (vs 2,8). L'efficienza dei costi ha contribuito per 1,4 miliardi di SEK al risultato operativo, compensando il significativo impatto negativo derivante da fattori esterni, in particolare dall'aumento dei costi delle materie prime e della logistica - conseguenza del conflitto in Medio Oriente - e dai dazi doganali negli Stati Uniti. Il risultato del periodo è stato pari a -340 milioni di SEK (vs +192), con un utile per azione di -0,46 SEK (vs +0,39), su cui pesano oneri non ricorrenti per 305 milioni di SEK legati alla partnership con Midea Group e alla ristrutturazione.



Il flusso di cassa operativo al netto degli investimenti è stato pari a 3.608 milioni di SEK (vs 624), grazie soprattutto al miglioramento del capitale circolante e ai rimborsi relativi ai dazi doganali negli Stati Uniti. Gli investimenti si sono mantenuti su livelli contenuti. Il rapporto debito netto/EBITDA è migliorato, attestandosi a 2,2x (3,5).



"Il terzo trimestre ha segnato un progresso significativo nel processo di trasformazione di Electrolux - ha commentato il CEO Yannick Fierling - Abbiamo continuato a perseguire le nostre priorità strategiche, ottenendo risultati resilienti in un contesto di mercato complesso. La pressione competitiva è rimasta elevata, a cui si sono aggiunte notevoli difficoltà legate a fattori esterni, tra cui l'aumento dei costi delle materie prime e della logistica, nonché i dazi doganali negli Stati Uniti".



Electrolux prevede ora che l'effetto combinato di volumi, prezzi e mix avrà un impatto neutro sul risultato operativo - rispetto alla previsione precedente che indicava un contributo positivo - rispecchiando le difficoltà del contesto di mercato nelle diverse regioni. L'atteso contributo derivante dall'efficienza dei costi è stato rivisto a circa 4 miliardi di SEK, a testimonianza del buon avanzamento delle nostre iniziative in questo ambito.

Condividi

```