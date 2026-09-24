H&M, vendite e margini in miglioramento nel terzo trimestre

(Teleborsa) - H&M , colosso svedese dell'abbigliamento, ha chiuso il terzo trimestre con vendite nette in crescita a 57.189 milioni di SEK (vs 57.017 nello stesso periodo dello scorso anno). Le vendite in valuta locale sono aumentate dell'1% rispetto all'anno precedente, a fronte di una riduzione del numero di negozi di circa il 2% alla fine del trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.



L'utile operativo è cresciuto a 6.037 milioni di SEK (vs 4.914), corrispondente a un margine operativo del 10,6% (vs 8,6). Il margine operativo del trimestre ha beneficiato di effetti una tantum pari a circa 1,6 punti percentuali, riconducibili a dazi e importazioni di merci che avevano inciso sul costo del venduto nei trimestri precedenti. L'utile netto è salito a 4.098 milioni di SEK (vs 3.212), pari a 2,58 SEK (vs 2,01) per azione.



H&M prevede che le vendite del gruppo nel mese di settembre 2026 registreranno un incremento dell'1% in valuta locale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.



"Il nostro lavoro - in particolare nell'ambito degli acquisti, del controllo dei costi e dell'efficientamento operativo - ha contribuito a rendere l'attività più redditizia. Sebbene l'andamento delle vendite nel trimestre sia stato positivo, ravvisiamo un ulteriore potenziale di crescita per il futuro", afferma il CEO Daniel Ervér.



(Foto: Fernand De Canne on Unsplash)

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