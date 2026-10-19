Milano 11:35
49.130 -1,46%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:35
10.788 -0,86%
Francoforte 11:35
25.347 -1,08%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un rialzo dello 0,93%.

La situazione di medio periodo del FTSE MIB resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 50.144. Supporto visto a quota 49.484. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 50.803.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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