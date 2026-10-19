Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un rialzo dello 0,93%.
La situazione di medio periodo del FTSE MIB resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 50.144. Supporto visto a quota 49.484. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 50.803.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)