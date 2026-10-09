Milano 8-ott
49.298 0,00%
Nasdaq 8-ott
30.726 -1,39%
Dow Jones 8-ott
51.232 +0,10%
Londra 8-ott
10.442 0,00%
Francoforte 8-ott
24.807 0,00%

Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,35%

L'Indice Hang Seng termina a 24.045,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,35%
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,35%, con chiusura a 24.045,71 punti.
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