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/ Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,35%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,35%
L'Indice Hang Seng termina a 24.045,71 punti
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09 ottobre 2026 - 06.20
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Hong Kong porta a casa un calo dello 0,35%, con chiusura a 24.045,71 punti.
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