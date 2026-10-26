Milano 26-ott
49.187 +1,29%
Nasdaq 26-ott
29.273 +1,09%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 26-ott
10.767 +0,72%
Francoforte 26-ott
25.411 +0,91%

Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,31% alle 19:30

Il Dow Jones continua le contrattazioni a 52.375,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,31% alle 19:30
L'indice del principale listino USA, in progresso dello 0,31% alle 19:30, tratta a 52.375,05 punti.
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