Milano 26-ott
49.187 +1,29%
Nasdaq 26-ott
29.273 +1,09%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 26-ott
10.767 +0,72%
Francoforte 26-ott
25.411 +0,91%

Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,20%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 52.320,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,20%
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,20%, dopo aver aperto a quota 52.320,45.
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