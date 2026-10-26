Milano 15:29
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Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,57%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 23.224,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,57%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,57% e chiude a 23.224,15 punti.
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