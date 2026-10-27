Milano 26-ott
49.187 0,00%
Nasdaq 26-ott
29.273 +1,09%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 26-ott
10.767 0,00%
Francoforte 26-ott
25.411 0,00%

Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,38%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 23.180,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,38%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,38% e chiude a 23.180,4 punti.
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