Milano 26-ott
49.187 +1,29%
Nasdaq 26-ott
29.273 +1,09%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 26-ott
10.767 +0,72%
Francoforte 26-ott
25.411 +0,91%

Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,28%

Il Dow Jones termina gli scambi a 52.361,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,28%
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 52.361,58 punti.
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