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Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,49%
Il Dow Jones termina gli scambi a 52.486,19 punti
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Finanza
11 novembre 2026 - 22.03
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L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,49% e chiude a 52.486,19 punti.
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