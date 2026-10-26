Borse europee positive con greggio in calo, Avio vola in cima al FTSE MIB

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, in avvio di una settimana densa di appuntamenti per quanto riguarda le banche centrali e la stagione delle trimestrali
. Per quanto riguarda le decisioni in materia di tassi di interesse, mercoledì sarà la volta della Federal Reserve, giovedì della BCE e venerdì della Banca del Giappone: in tutti e tre i casi, il mercato prevede che i tassi rimarranno invariati, in attesa di una possibile ripresa dei rialzi nel corso dell'anno. Guardando ai risultati societari in uscita, l'AI trade affronterà un'altra prova importante, dato che Microsoft
, Alphabet
e Amazon
pubblicheranno i risultati nei prossimi giorni, insieme alle asiatiche SK Hynix e Samsung Electronics.
Sul fronte delle materie prime
, il greggio è in ribasso, dopo aver raggiunto la scorsa settimana i massimi degli ultimi sei mesi. Il calo riflette la speranza di una riduzione delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, dopo che domenica alcuni mediatori del Qatar si sono recati a Teheran nell'ambito di un tentativo - coordinato con gli Stati Uniti - di allentare le tensioni regionali. Trump ha dichiarato che è "giunto il momento di decidere" se concludere un accordo con Teheran o riprendere gli attacchi. Ciò nonostante, le tensioni sul terreno continuano: gli Houthi yemeniti
, alleati dell'Iran, hanno detto di aver attaccato le stazioni di pompaggio del greggio Est-Ovest e l'aeroporto di Riyadh
in Arabia Saudita.
Tra le novità politiche
, Lula ha ottenuto un quarto mandato storico
nel ballottaggio per le presidenziali in Brasile, conquistando
il 51,76% dei voti e smentendo i sondaggi che davano un leggero vantaggio a Jair Bolsonaro; quest'ultimo ha rifiutato di riconoscere la sconfitta, annunciando l'intenzione di intraprendere un'azione legale. La "Lista degli Studenti" ha vinto le elezioni parlamentari anticipate in Serbia
, sconfiggendo la coalizione dell'ex presidente Aleksandar Vucic, il quale ha ammesso la sconfitta decretando la fine del suo dominio politico durato 14 anni.
Sul fronte delle agenzie di rating
, venerdì sera Moody's ha mantenuto invariato il rating della Francia ad "Aa3", con un outlook negativo, nonostante le diffuse aspettative del mercato che prevedevano un declassamento. Sempre venerdì, Scope ha confermato il rating creditizio dell'Italia a "BBB+" con outlook positivo
, identificando
l'elevato debito pubblico, il debole potenziale di crescita e le dinamiche demografiche sfavorevoli come i principali fattori che limitano il rating del Paese.
In Italia
resta alta l'attenzione sul settore bancario
. Oggi L'Economia del Corriere scrive che Intesa Sanpaolo prevede che l'Antitrust si esprimerà sull'offerta su MPS nella seconda metà di novembre. Saverio Valentino, a capo dell'Antitrust, ha dichiarato, secondo quanto riportato sabato da diversi quotidiani, che l'Autorità potrebbe imporre alcune misure correttive; l'obiettivo è garantire che la partecipazione indiretta in Generali rimanga "un investimento puramente finanziario". Il fondo sovrano norvegese ha annunciato che voterà contro le proposte di MPS sulle operazioni su Banco BPM e Banca Generali. La Fondazione MPS ha deciso di sostenere il piano difensivo dell'AD Luigi Lovaglio, nonostante le precedenti dichiarazioni del suo presidente a favore di Intesa.
Tra le raccomandazione degli analisti
, Citigroup ha ripreso la copertura su Prysmian
con rating Buy e target price a 136 euro, Berenberg ha alzato il rating su Avio
a "Buy" e il target price a 39 euro, Santander ha tagliato il rating su Eni
a Neutral e alzato il target price a 28 euro.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,121. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.015,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,99%, scendendo fino a 101,2 dollari per barile. Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +124 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 4,60%. Tra i mercati del Vecchio Continente
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,44%, sostanzialmente tonico Londra
, che registra una plusvalenza dello 0,41%, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,62%. Piazza Affari
continua la seduta con un guadagno sul FTSE MIB
dello 0,62%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 51.378 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+0,87%); sulla stessa tendenza, in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,97%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, su di giri Avio
(+4,93%). Denaro su Stellantis
, che registra un rialzo del 2,46%. Bilancio decisamente positivo per Banco BPM
, che vanta un progresso dell'1,60%. Buona performance per Ferrari
, che cresce dell'1,53%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Recordati
, che ottiene -1,39%. Discesa modesta per ENI
, che cede un piccolo -1,03%. Pensosa Inwit
, con un calo frazionale dello 0,75%. Tentenna Lottomatica
, con un modesto ribasso dello 0,60%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, BF
(+3,78%), GVS
(+2,66%), Banco Desio
(+2,52%) e Ferragamo
(+2,42%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Garofalo Health Care
, che ottiene -1,12%. Giornata fiacca per Zignago Vetro
, che segna un calo dell'1,09%. Piccola perdita per Danieli
, che scambia con un -0,65%. Tentenna D'Amico
, che cede lo 0,64%.