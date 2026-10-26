Credem: oltre 380 assunzioni previste nel 2026

Già inserite oltre 280 persone nei primi nove mesi, con nuovi ingressi in rete commerciale e innovazione tecnologica

(Teleborsa) - Credem prosegue il piano assunzioni: nei primi nove mesi del 2026 ha effettuato oltre 280 inserimenti e punta ad altre 100 assunzioni entro fine anno, per un totale di oltre 380 ingressi, soprattutto nelle filiali e nelle aree tecnologiche. Il piano si inserisce in una strategia di crescita a lungo termine: nel triennio 2023-2025 il Gruppo ha accolto oltre 1.370 persone, di cui più di 1.000 giovani, mantenendo un turnover positivo.



"Prosegue il piano di assunzioni del Gruppo, a conferma della volontà di continuare ad investire in un modello di crescita basato su inclusione, valorizzazione del merito e benessere organizzativo", ha dichiarato Antonella Indelicato, HR Director del Gruppo Credem. "Stiamo rafforzando le sinergie con l'ecosistema universitario per offrire ai giovani un punto d'accesso privilegiato al settore finanziario. Il nostro obiettivo non è inserire persone in azienda per rispondere ad esigenze immediate ma costruire percorsi di lungo periodo, garantendo un contesto dinamico e stimolante in cui ciascuno possa esprimere al massimo il proprio potenziale e realizzare le proprie aspirazioni".



Ambiti di inserimento e profili ricercati



RETE COMMERCIALE E VIRTUAL CONTACT CENTER - I profili ricercati per la rete commerciale e il virtual contact center di Credem Banca sono giovani diplomati e laureati, anche alla prima esperienza, senza vincoli specifici riguardo l’indirizzo di studi, ma con attitudine alla relazione e buona efficacia comunicativa, da inserire principalmente nelle filiali distribuite su tutto il territorio nazionale. La selezione in questo ambito avviene all’interno del Progetto Giovani: un percorso dedicato agli under 30, articolato in due colloqui psico-attitudinali, con eventuale successivo inserimento aziendale.



INFORMATION TECHNOLOGY E ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Le assunzioni per l’ambito IT si rivolgono a laureate e laureati in discipline STEM (ingegneria, matematica, informatica, fisica, statistica) e a figure esperte come analisti, sviluppatori e project manager. L’obiettivo è guidare l’innovazione tecnologica, l’integrazione dell’intelligenza artificiale e la trasformazione digitale dei servizi al cliente e dei processi interni. L’iter di selezione prevede un primo colloquio tecnico e, successivamente, un colloquio individuale psico-attitudinale.



CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING - La private bank del Gruppo Credem, nata nel 2023 dall’unione dall’area private banking di Credem e Banca Euromobiliare, punterà a rafforzare la propria rete con professionisti che abbiano consolidato esperienza e competenza nella gestione dei grandi patrimoni. La costante crescita della struttura richiede inoltre l’inserimento nelle filiali di assistant private banker, anche senza esperienza pregressa, per supportare i consulenti nella gestione operativa e nell’assistenza alla clientela.



FUNZIONI DI CONTROLLO - In quest'ambito è previsto il rafforzamento dell'area attraverso la ricerca di esperti dedicati alla gestione della conformità normativa (compliance).



Valore e benessere per le persone



Per il Gruppo Credem, il benessere e la crescita professionale delle persone sono una priorità. Nel primo semestre del 2026, l’istituto ha messo a disposizione un ecosistema di People Care con oltre 100 iniziative dedicate e più di 120 webinar on-demand.



L’offerta si articola in cinque macro-aree, che comprendono prevenzione e salute, supporto psicologico, tutele assicurative, genitorialità, caregiving e tempo libero.



Sul fronte della formazione, al 30 settembre 2026 Credem ha erogato 32.300 giornate formative, con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A settembre, la formazione in aula è cresciuta del 52% su base annua. Tra le novità figurano corsi di potenziamento tecnico-commerciale e formazione tecnica sull’intelligenza artificiale.



Il Gruppo conferma inoltre la formazione online per rafforzare le competenze normative e digitali, con particolare attenzione all’applicazione dell’AI nei processi aziendali, oltre a percorsi dedicati alla leadership e alla consapevolezza personale.



La gestione delle risorse umane si basa su un approccio personalizzato allo sviluppo delle carriere, attraverso Gestori del Personale dedicati, percorsi su misura e opportunità di job rotation. In un’organizzazione che comprende oltre 170 mestieri differenti, la mobilità interna favorisce lo sviluppo di competenze e la crescita professionale.



Le politiche attuate in materia di welfare, crescita e gestione del potenziale hanno portato il Gruppo a confermarsi, anche per il 2026, tra le aziende certificate Top Employer, una certificazione che viene conferita da oltre 10 anni. Questo impegno si riflette anche in un ecosistema aziendale inclusivo, insieme alla rete di oltre 130 Diversity Coach, con il compito di promuovere e diffondere capillarmente la cultura dell'equità e dell'inclusione, Credem si distingue nel panorama bancario italiano per aver ottenuto l’attestazione sull'equità retributiva di genere dalla Equal Salary Foundation e la certificazione UNIPDR125 sulla parità di genere. Tali riconoscimenti attestano l'efficacia delle misure adottate lungo l'intero ciclo di vita professionale delle persone, dalle fasi di selezione e formazione fino ai processi di mobilità.

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