USA, licenziamenti Challenger in calo a settembre e avvio debole delle assunzioni per le feste

(Teleborsa) - In calo i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di settembre 2026. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 43.281 posti di lavoro. Il dato rivela una diminuzione del 18% rispetto al mese precedente, quando si erano registrati 52.881 licenziamenti, e un decremento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2025 (54.064).



Da inizio anno si sono registrati 573.195 licenziamenti (-39% rispetto al pari periodo del 2025). Escludendo il settore pubblico, gli annunci di tagli occupazionali sono diminuiti del 15%.



"Le aziende stanno attraversando una fase di attesa - ha dichiarato Andy Challenger, esperto del mercato del lavoro e Chief Revenue Officer di Challenger, Gray & Christmas - I datori di lavoro si trovano ad affrontare costi energetici elevati, l'incertezza legata al conflitto in Iran, un rialzo dei tassi che potrebbe rendere più costose le assunzioni e la probabilità di un forte aumento delle spese sanitarie. Abbiamo osservato una riduzione dei licenziamenti nel corso dell'anno e i dati di settembre confermano questa tendenza".



"I piani di assunzione sono in crescita rispetto all'anno precedente, ma non stiamo registrando quel picco di nuove assunzioni tipico del periodo festivo, il che suggerisce un approccio molto cauto", ha aggiunto.



Le aziende tecnologiche hanno annunciato 10.799 tagli a settembre, con un incremento del 77% rispetto ai 6.103 di agosto. Il settore ha annunciato 165.925 tagli quest'anno, un aumento del 54% rispetto ai 107.878 annunciati fino a settembre 2025. Il comparto tecnologico rappresenta il 29% di tutti i tagli occupazionali annunciati nel 2026, una quota superiore a quella di qualsiasi altro settore.



(Foto: seventyfour74 | 123RF)

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