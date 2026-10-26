Francoforte: scatto rialzista per AUTO1 Group
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la piattaforma digitale per il commercio di auto usate, che tratta in rialzo del 5,28%.
Lo scenario su base settimanale di AUTO1 Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del marketplace di auto usate mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,35 Euro con area di resistenza individuata a quota 18,32. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```