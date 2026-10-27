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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Infineon
Balza in avanti la compagnia hi-tech tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.
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