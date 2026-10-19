Francoforte: movimento negativo per Continental
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, con un ribasso del 2,86%.
L'andamento di Continental nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico del produttore di pneumatici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 68,79 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 67,49. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 70,09.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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