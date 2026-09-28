Sofinnova, fondo settore medtech chiude in oversubscription a 82 milioni di euro

(Teleborsa) - Sofinnova Partners, società europea leader nel venture capital nel settore delle scienze della vita con sedi a Parigi, Londra e Milano, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del fondo Sofinnova MD Start IV a 82 milioni di euro. Il fondo, che ha registrato un interesse superiore all'offerta (oversubscription), contribuirà a espandere la strategia di Sofinnova per la creazione di aziende medtech in Europa e negli Stati Uniti, offrendo una maggiore capacità di lanciare nuove iniziative e di sostenerle nelle fasi chiave del loro sviluppo.



Con l'obiettivo di lanciare da sei a otto nuove aziende medtech nei prossimi cinque anni, Sofinnova MD Start IV accompagnerà le iniziative imprenditoriali dalla fase di avvio fino al raggiungimento di traguardi clinici e operativi fondamentali, fornendo ai fondatori sia capitali che un supporto operativo diretto.



Il precedente fondo, Sofinnova MD Start III, dotato di 63 milioni di euro, ha investito in sei aziende che hanno raccolto complessivamente oltre 140 milioni di euro in finanziamenti successivi.



(Foto: Foto di Nuun Std. da Pixabay )

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