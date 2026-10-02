FS Logistix e Interporto Bologna: presentato primo treno demo DAC italiano

(Teleborsa) - Parte da Bologna il primo treno sperimentale italiano con tecnologia DAC - Digital Automatic Coupling, il sistema che automatizza l’accoppiamento dei carri e abilita lo scambio di energia e dati lungo il convoglio: presentato oggi da FS Logistix e Interporto Bologna durante “Open Hub – La logistica 5.0 per le imprese dell’Emilia-Romagna”, il treno è stato protagonista di una dimostrazione delle funzionalità sviluppate per rendere il trasporto ferroviario merci più digitale, sicuro ed efficiente. L’evento ha riunito istituzioni, imprese e operatori per un confronto sul ruolo dell’innovazione e delle infrastrutture logistiche nella competitività del territorio.







Il DAC consente l’accoppiamento e il disaccoppiamento automatici dei carri e crea lungo il convoglio una rete per l’alimentazione elettrica e lo scambio di dati. La tecnologia apre così la strada a funzioni digitali per la preparazione e la gestione del treno merci, con l’obiettivo di rendere le operazioni più sicure ed efficienti. La dimostrazione di Bologna rappresenta un passaggio concreto nel percorso che porta queste soluzioni europee dalla sperimentazione alla verifica in un contesto operativo.







“Con il primo treno demo DAC italiano portiamo a Bologna una tappa concreta dell’innovazione ferroviaria europea” ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Logistix. “I risultati che ammiriamo oggi sono frutto di un percorso che ha richiesto la collaborazione tra operatori, industria, istituzioni e mondo della ricerca e che vogliamo tradurre in benefici reali per chi lavora nel settore e per le imprese che scelgono la ferrovia. La scelta di Bologna Interporto racconta anche la nostra visione della logistica: connettere l’innovazione ai nodi e i nodi ai servizi. Insieme a Interporto Bologna vogliamo valorizzare il potenziale dell’Emilia-Romagna, rafforzando le relazioni ferroviarie e intermodali a sostegno delle filiere produttive e della loro capacità di raggiungere nuovi mercati”.







“Accogliere a Interporto Bologna il primo treno demo DAC italiano significa essere protagonisti di una trasformazione che guarda al futuro del trasporto ferroviario merci. Innovazione, digitalizzazione e intermodalità sono leve essenziali per rendere la logistica più efficiente, sicura e competitiva” ha dichiarato Stefano Caliandro, Presidente di Interporto Bologna.“Il sistema DAC introduce nuove opportunità di automazione e gestione intelligente della sicurezza ferroviaria e dei flussi logistici e contribuirà a rafforzare ulteriormente il ruolo di Bologna come hub strategico nazionale ed europeo, a servizio delle imprese e delle filiere produttive del territorio.

Condividi

```