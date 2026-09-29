Maps, KT&Partners riduce il fair value e le stime per il 2026 e oltre

(Teleborsa) - KT&Partners
ha abbassato a 3,70 euro per azione
(dal precedente 4,20 euro) il fair value su Maps
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, confermando la raccomandazione "Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 55%.
L'aggiornamento del target price riflette la revisione delle stime
da parte del broker in seguito ai risultati del primo semestre 2026
e all'accordo per l'acquisizione del 100% di BI Health
per 3,7 milioni di euro.Nuove stime
Per l'esercizio 2026 gli analisti ora prevedono ricavi totali
per 33,3 milioni (+5,3% su base annua), in calo rispetto ai 35,1 milioni precedenti, e un EBITDA
di 6,8 milioni (margine del 20,3%), in diminuzione rispetto ai 7,6 milioni (margine del 21,7%). Il ribasso è imputabile principalmente alla divisione Healthcare
. KT&Partners riduce i ricavi della BU a 22,8 milionie il margine al 22,4%, ipotizzando un "incremento stagionale nel secondo semestre del 2026". Sono state riviste "strutturalmente" le stime per la divisione Energy
, con una crescita annua ridimensionata a circa il 20% (dal precedente 60%).
Ciò porta i ricavi stimati per il 2029
, ultimo anno dell'orizzonte previsionale del broker, a 5,6 milioni (dai precedenti 10,7 milioni) e l'EBITDA a 2,0 milioni.
Gli analisti ritengono inoltre che a partire dall'esercizio 2027, il consolidamento di BI Health
(4,0 milioni di ricavi, incluse le sinergie iniziali, e 1,2 milioni di EBITDA) e una crescita organica più sostenuta nella divisione Healthcare
(circa il 10% nel 2027 e il 12% negli anni successivi) compenseranno "gran parte della riduzione delle stime per la divisione Energy". Di conseguenza, l'EBITDA atteso per il 2027 rimane sostanzialmente invariato a 10,0 milioni.
Infine, l'indebitamento finanziario netto
di fine 2026 dovrebbe salire a 16,5 milioni (dagli 11,7 milioni precedenti), principalmente a causa di circa 5,2 milioni di debito legato alle operazioni di M&A relative a BI Health ed Energy Audit.(Foto: Giovanni Ricciardi)