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Bellini Nautica, Integrae Sim mantiene raccomandazione di acquisto e il prezzo obiettivo sale a 9 euro

Finanza
Bellini Nautica, Integrae Sim mantiene raccomandazione di acquisto e il prezzo obiettivo sale a 9 euro
(Teleborsa) - Integrae Sim mantiene la raccomandazione di acquisto su Bellini Nautica e ne incrementa il prezzo obiettivo da 5 a 9 euro.

Alla luce della semestrale 2026 e del lancio della divisione Superyacht, gli analisti modificano le proprie stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni, prevedendo in particolare un valore della produzione FY26E pari a 45,15 mln di euro ed un EBITDA pari a 5,00 mln, corrispondente a una marginalità del 11,1%.

Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 116,50 mln (CAGR 25A-28E: 59,1%) nel FY29E, con EBITDA pari a 22,20 mln (corrispondente ad una marginalità del 19,1%), rispetto a 1,71 mln del FY25A (corrispondente ad un EBITDA margin del 5,9%). Per quanto riguarda gli investimenti, stimano Capex 2026E-2028E pari a circa 9,08 mln; infine, prevedono una NFP per il FY26E di debito pari a 6,24 mln.
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