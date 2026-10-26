Bellini Nautica, Integrae Sim mantiene raccomandazione di acquisto e il prezzo obiettivo sale a 9 euro

(Teleborsa) - Integrae Sim
mantiene la raccomandazione di acquisto
su Bellini Nautica
e ne incrementa il prezzo obiettivo da 5 a 9 euro
.
Alla luce della semestrale 2026
e del lancio della divisione Superyacht
, gli analisti modificano le proprie stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni, prevedendo in particolare un valore della produzione
FY26E pari a 45,15 mln di euro ed un EBITDA
pari a 5,00 mln, corrispondente a una marginalità del 11,1%.
Per gli anni successivi
, si aspettano che il valore della produzione
possa aumentare fino a 116,50 mln (CAGR 25A-28E: 59,1%) nel FY29E, con EBITDA
pari a 22,20 mln (corrispondente ad una marginalità del 19,1%), rispetto a 1,71 mln del FY25A (corrispondente ad un EBITDA margin del 5,9%). Per quanto riguarda gli investimenti, stimano Capex
2026E-2028E pari a circa 9,08 mln; infine, prevedono una NFP per il FY26E di debito
pari a 6,24 mln.