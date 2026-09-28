Planetel, recesso del contratto di EGA con Alantra e di Specialist con MIT SIM

(Teleborsa) - Planetel , società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, ha formalmente comunicato ad Alantra l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di Euronext Growth Advisor, con conseguente cessazione dei relativi servizi in data 28 dicembre 2026 compreso. La società ha anche comunicato a MIT SIM l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di Operatore Specialista, con cessazione dei relativi servizi in data 31 dicembre 2026 compreso. Planetel ha già avviato le attività necessarie alla nomina di un nuovo Euronext Growth Advisor e Specialist.

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