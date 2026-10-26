Terna, al via posa cavi sottomarini dell'elettrodotto fra Calabria e Sicilia

Il collegamento elettrico incrementerà fino a 2.000 MW la capacità di scambio tra l'Isola e il Continente

(Teleborsa) - Terna annuncia di aver avviato le attività di installazione dei cavi sottomarini dell’elettrodotto "Bolano-Annunziata", il collegamento elettrico in corrente alternata a 380 kV tra la Sicilia e la Calabria. L'Istallazione è affidata a Prysmian che, oltre a produrre i cavi, ne cura anche la posa con la nave Leonardo da Vinci.



L’opera ha carattere strategico poiché consentirà di incrementare fino a 2.000 MW la capacità di scambio tra l’Isola e il Continente, migliorando la flessibilità di esercizio della rete e favorendo una maggiore integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.



L’intervento introduce anche un’importante innovazione tecnologica: per la prima volta sulla Rete di Trasmissione Nazionale saranno installati cavi sottomarini in corrente alternata a 380 kV con isolamento in XLPE (polietilene reticolato estruso). Il collegamento sarà inoltre dotato di una soluzione di monitoraggio fornita da Prysmian e sviluppata nel proprio centro di eccellenza di Palermo.



La posa del primo cavo, completata nei giorni scorsi, ha interessato il tratto compreso tra l’approdo di Bolano, in Calabria, e quello di Annunziata, a Messina. È ora in fase di ultimazione l'installazione del secondo cavo, che segue il medesimo tratto di mare. Le operazioni proseguiranno quindi con la posa del terzo cavo che terminerà entro i primi giorni di novembre. Per quanto riguarda le opere terrestri, sono previsti due collegamenti interrati per raccordare gli approdi dei cavi sottomarini alle stazioni elettriche di Annunziata, nel Comune di Messina, e di Bolano, nel Comune di Villa San Giovanni, entrambi in fase realizzativa



Il collegamento si affiancherà agli elettrodotti esistenti tra la Calabria e la Sicilia, tra cui "Sorgente-Rizziconi", entrato in esercizio nel 2016, e "Bolano-Paradiso", risalente agli anni Ottanta.







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