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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Chiusura negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, con un ribasso dell'1,43%.

Il quadro tecnico di breve periodo del greggio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 118,58. Rischio di discesa fino a 110,22 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 126,94.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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