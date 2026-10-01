Energy accede alla CNC. Nel semestre ricavi in calo del 28% e perdita di 11,3 milioni

(Teleborsa) - Il CdA di Energy , società quotata su Euronext Growth Milan attiva nei sistemi di accumulo BESS (Battery Energy Storage System) e nei servizi cloud e ingegneristici, ha deliberato all'unanimità di presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi (CNC), con richiesta di misure protettive del patrimonio e di misure cautelari. Contestualmente ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2026, che si chiude con ricavi in calo del 28% a 8,7 milioni di euro, un EBITDA negativo per 8 milioni e una perdita netta di 11,3 milioni. La decisione arriva dopo un rapido deterioramento della liquidità tra fine agosto e inizio settembre, legato a posticipi di incassi e a slittamenti di alcune commesse in fase avanzata di acquisizione.



I risultati



I ricavi consolidati si sono attestati a 8,7 milioni di euro, rispetto ai 12,1 milioni del primo semestre 2025, per la contrazione del segmento residenziale, non compensata dalla crescita dei sistemi di taglia superiore. I ricavi della gamma Small & Large (sotto i 50 kW) sono scesi del 45% a 4,9 milioni, mentre quelli della gamma Extra Large (oltre i 50 kW) sono saliti del 15% a 3,6 milioni, pari al 41% del totale dal 26% di un anno prima. L'Italia pesa per il 62% dei ricavi, l'estero per il 38%.



L'EBITDA è negativo per 8 milioni di euro, contro i -0,4 milioni dell'anno precedente, per il mancato assorbimento dei costi di struttura da parte dei volumi ridotti e per interventi prudenziali sulle scorte, tra cui un accantonamento straordinario netto di 3,1 milioni al fondo svalutazione rimanenze. L'EBIT è pari a -9,6 milioni (vs -1,4 milioni) e il risultato netto a -11,3 milioni (vs -2 milioni), dopo imposte per 1,4 milioni, di cui 1,3 milioni legate alla rettifica di imposte anticipate.



L'indebitamento finanziario netto è pari a 10,3 milioni di euro, rispetto ai 9,9 milioni di fine 2025, mentre il capitale circolante commerciale è sceso a 15,8 milioni (21,6 milioni).



Il commento del CEO



"Il primo semestre 2026 ha risentito in misura significativa della persistente debolezza del mercato residenziale e della necessità di intervenire con criteri prudenziali sul valore delle scorte - ha dichiarato Davide Tinazzi, Amministratore Delegato di Energy - Parallelamente, il Gruppo ha continuato a riposizionare il proprio portafoglio verso sistemi di maggiore taglia, come dimostrano la crescita del segmento Extra Large e l'aumento della potenza complessiva dei sistemi venduti. Le priorità della seconda parte dell'anno sono oggi concentrate sulla tutela della liquidità, sulla conversione delle opportunità commerciali più avanzate e sull'adeguamento della struttura al business per commesse. In questo contesto stiamo lavorando con determinazione per rafforzare la sostenibilità finanziaria del Gruppo".



L'outlook



Il CdA ha approvato un Progetto di Piano industriale e finanziario, riferito al periodo residuo del 2026 e al quinquennio 2027-2031, che prevede l'ampliamento del portafoglio di sistemi di grande taglia per i segmenti C&I e Utility Scale, la rimodulazione dell'indebitamento con i principali creditori, lo sviluppo nell'area DACH, l'efficientamento dei costi e lo smobilizzo di poste del capitale circolante. Il piano indica il raggiungimento del break-even operativo (EBITDA) a fine 2027. Il backlog è di 4,9 milioni di euro al 15 settembre, per l'80% relativo a prodotti XL. L'istanza sarà depositata presso la Camera di Commercio entro il 1° ottobre e la società aggiornerà il mercato su nomina dell'esperto indipendente e applicazione delle misure protettive.



Gli amministratori hanno adottato il presupposto della continuità aziendale, segnalando però molteplici significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del gruppo di continuare a operare: riguardano la conferma delle misure protettive e cautelari, l'esito delle trattative con i creditori, l'eventuale ottenimento dei waiver sui covenant finanziari e l'effettiva realizzazione delle assunzioni del piano.



(Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)

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