Borsa: Londra, apertura -0,85%

Milano 13:45
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Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
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Londra 13:45
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Francoforte 13:45
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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,85% a quota 10.675,92 dopo l'apertura.
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