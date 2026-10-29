Borsa: Londra, apertura +0,3%

Milano 10:27
49.705 -0,24%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 10:27
10.734 +0,37%
Francoforte 10:28
25.910 +0,80%

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