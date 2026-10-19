Treviso, FiberCop porta fibra ottica ultraveloce a Borso del Grappa

(Teleborsa) - FiberCop sta realizzando, in sinergia con l’Amministrazione comunale, il potenziamento della rete internet in fibra ottica fino alle abitazioni (FTTH) nel territorio di Borso del Grappa, in provincia di Treviso.







Il piano di interventi per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga, promosso e interamente finanziato da FiberCop, è stato illustrato alla cittadinanza nel corso dell’incontro pubblico svoltosi mercoledì 14 ottobre presso la Sala Consiliare del Comune. L’ampia partecipazione dei cittadini all’evento ha confermato l’interesse della comunità per un progetto destinato a favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e l’evoluzione dei servizi di connettività sul territorio.







“La partecipazione registrata conferma l’importanza di garantire momenti di informazione e confronto sugli interventi che interessano il territorio e la nostra comunità – dichiara Fiorella Ravagnolo, Sindaca di Borso del Grappa. – È fondamentale che i cittadini possano ricevere informazioni chiare e complete, porre domande e ottenere risposte puntuali, così da conoscere in modo consapevole le caratteristiche dei progetti che riguardano il nostro Comune. Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte alla serata, i relatori per la disponibilità e la professionalità dimostrate e quanti hanno contribuito a rendere questo momento di approfondimento utile e costruttivo”.







“Lo sviluppo delle infrastrutture digitali rappresenta una leva strategica per la competitività dei territori. A Borso del Grappa, la collaborazione tra FiberCop e l’Amministrazione comunale consente di coordinare gli interventi con attenzione alla gestione dei cantieri, alla qualità dei ripristini e alle esigenze della comunità. Un impegno condiviso per dotare il territorio di una rete moderna e affidabile, capace di creare nuove opportunità per cittadini, imprese e istituzioni” – dichiara Angela Gargani, Direttore Public Affairs di FiberCop.





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